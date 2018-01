Uomini e Donne, Marta Pasqualato si sfoga sui social

Gianni Sperti ha raccontato a Nicolò Brigante che lei, dall'inizio di "Uomini e Donne", avrebbe una pseudo storia con un ragazzo che studia all'università di medicina a Ferrara. La veneziana non ha mai negato di conoscere questa persona, ma ha spiegato che si tratta solamente di un'amicizia di 6 anni. Alla richiesta di Nicolò di mettersi in contatto telefonico col ragazzo, Marta ha rifiutato, mettendo in dubbio la sua affermazione. A questo punto Nicolò non poteva fare altro che rifiutare la corteggiatrice. Al termine della registrazione della puntata dove è stata eliminata, la Pasqualato si è sfogata sui social.

Marta pare aver rivelato attraverso una citazione di Kant condivisa su una sua storia di Instagram le sue attuali intenzioni, ossia quelle di dimostrare al tronista di non aver niente da nascondere: secondo lei, infatti si tratta solo di uno scherzo. Adesso Virginia pensa di avere la strada spianata per conquistare Nicolò, che durante l'ultima esterna l'ha invitata in Sicilia per aiutarla a lasciarsi andare un po’ di più e conoscersi meglio. Tra alti e bassi, sembrano sempre chiarire e trovare un punto d’incontro per continuare a conoscersi. Dopo le tante richieste di Nicolò verso Virginia di lasciarsi andare, pare che finalmente lei si sia sciolta. Marta avrà davvero lasciato il campo libero a Virginia?