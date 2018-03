Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico si sposano

La proposta di matrimonio è avvenuta a Miami, ed è testimoniata da dei post social da parte di entrambi. I due vivono in Florida da qualche mese. Clarissa ha lasciato la sua vita in Italia per seguire il fidanzato, chiamato ad allenare una squadra di calcio. Il loro amore nasce nel programma di Maria de Filippi. Federico e Clarissa si sono conosciuti nel 2016 e non si sono più separati. Prima la convivenza, poi il trasferimento negli Stati Uniti e ora (tra qualche mese) il matrimonio.

"Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici - scrive la modella su Instagram - Sì perché amo progettare la mia vita con te. Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti!". E una serie di hashtag che testimoniano l'amore tra i due e il lieto annuncio. Anche Federico dà la notizia ai suoi fan tramite i social: "Con il tuo SÍ mi hai reso l'uomo più felice del mondo". Siete contenti per Clarissa e Federico?