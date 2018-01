Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano? L'annuncio

In barba agli haters Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati a "mangiare il panettone" e non solo! Entrambi sembrano aver progettato di mangiarne molti ma molti altri. La storia tra la sorellina di Belen Rodriguez ed il ciclista Ignazio Moser procede a gonfie vele. La coppia fa dolci progetti per il futuro pare che i due stiano pensando molto in grande. Durante un evento a Civitanova, nelle Marche, la modella ha fatto una confidenza di fronte a 3000 persone.

Pare che Ignazio Moser ha pomesso alla bella modella argentina di sposarla! Una notizia che pare trovare conferma nell'anello tempestato di brillanti sfoggiato dalla piccola Cecilia Rodriguez nelle ultime ore sui social. Che la proposta ci sia già stata? Questo non ci è dato saperlo ma una cosa è certa: i due viaggiano moltissimo ed anche a velocità spedita. In un'altra occasione infatti, il ciclista, ha confessato che Cecilia Rodriguez rispetta in pieno i canoni della sua donna ideale. Con lei vorrebbe avere ben 3 figli. Che dire, matrimonio e figli in programma a mano di 2 mesi dall'ormai caso nazionale dell'episodio dell'armadio?