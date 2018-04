Belen: "Iannone mi fa sentire la più bella del mondo"

Belen Rodriguez ha raccontato la sua vita di coppia: "Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui. Mi fa sentire la donna più bella del mondo". E del figlio che lunedì festeggerà 5 anni dice: "Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto".

"Andrea è stato otto mesi fermo ad aspettarmi - continua la showgirl - e a fare le cose giuste. Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita. Ti fai tante domande. Io ho sempre vissuto di pancia, ho fatto cose giuste e cose sbagliate perché sono sempre stata molto impulsiva. Quando mi innamoravo non vedevo più niente. Oggi come oggi razionalizzo le cose, tanto, forse troppo. È un rapporto in cui si parla tanto, c’è tanto dialogo, ci si capisce. Entrambi facciamo di tutto perché l’altro stia bene". La storia d'amore tra i due continuerà a lungo?