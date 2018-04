Amici 17, Francesco Gabbani ospite della prossima puntata

Grandi ospiti previsti per la terza puntata del Serale. Oltre al cantautore vincitore del Festival di Sanremo, ci saranno anche Rita Pavone e Loredana Bertè. Per quanto riguarda la gara, sono rimasti undici ragazzi che si contendono la vittoria: 5 nella squadra Blu – Carmen, Einar e Matteo (cantanti) e Bryan e Lauren (ballerini) – e 6 in quella Bianca – Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini).

Francesco Gabbani Sanremo Francesco Gabbani Sanremo Francesco Gabbani Sanremo Francesco Gabbani Sanremo Francesco Gabbani Sanremo Francesco Gabbani Sanremo

Proprio Valentina sta attraversando un momento delicato; in seguito a uno strappo riportato durante un’esibizione attende di conoscere le decisioni dei due medici che l’hanno visitata: per lei si profila il rischio di dover abbandonare il programma. Le performance dei ragazzi saranno giudicate sempre dalla commissione esterna, composta da sei grandi personalità del mondo dello spettacolo: Heather Parisi, Marco Bocci, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Giulia Michelini, Simona Ventura. Chi vincerà questa edizione di Amici?